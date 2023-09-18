Избран председатель Теплицкого райсуда Винницкой области

Председателем Теплицкого районного суда Винницкой области сроком избран Александр Герман.

15 сентября состоялось собрание судей Теплицкого районного суда Винницкой области, в повестке дня которых был вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результатам тайного голосования на должность председателя Теплицкого районного суда Винницкой области сроком на три года избран Герман Александр Сергеевич.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

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