Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави Всеволоду Князєву до 45 млн грн

АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.

Зміна підходів до оплати праці держслужбовців в проекті Бюджету на 2024 рік – це спроба запустити пілотний проект

Закон стосовно реформи підходів в оплаті праці чиновників не ухвалять в 2023 році, але зарплати в 2024 році будуть рахувати по-новому.

Обговорення плану реформ, який передбачає створення Вищого адмінсуду і реформу Верховного Суду, розпочнуть вже 26 вересня

Керівний комітет платформи донорів збереться вже сьогодні, 26 вересня – на засіданні можуть обговорити проект Плану реформ, який передбачає створення Вищого адміністративного суду та перевірку суддів Верховного Суду, а також допомогу з фінансуванням дефіциту бюджету України.

«П’ята колона» у Мінекономіки: очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк зареєстрований як російський підприємець, — ЗМІ

Нацагентством з акредитації, від якого залежить промисловий безвіз, керує російський підприємець Сергій Костюк, - ЗМІ.

  1. В Україні

АРМА внесло до Кабміну проєкт закону, що повертає до Агентства управління підсанкційним майном

18:35, 26 вересня 2023
В КМУ внесли на согласование проект изменений в Закон Украины «О санкциях».
АРМА внесло до Кабміну проєкт закону, що повертає до Агентства управління підсанкційним майном
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Кабинет Министров внесли на согласование проект изменений в Закон Украины «О санкциях», який повертає до АРМА повноваження реалізовувати підсанкційні активи.

Про це повідомили у Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

«Цим кроком АРМА посилює свій статус та пропонує ліквідувати проблему дублювання функцій двох державних органів – АРМА та Фонду державного майна. Як передати частку активу до іншого органу влади, якщо вона потрапила у санкційний список? АРМА закликає Кабінет Міністрів України звернути увагу на проблему, що існує, та унеможливити загрозу успішної реалізації активів підсанкційних російських власників, адже для Фонду держмайна не існує окремого порядку реалізації», - сказано у повідомленні.

Агентство також наголошує, що актуальне санкційне законодавство має узгоджуватись зі спеціальним законом про АРМА та його нормами щодо спеціальної та цивільної конфіскації, а також відзначає позитивну динаміку відносин та водночас підтримку органу у питанні реалізації підсанкційного майна антикорупційними організаціями.

30 травня 2023 року Верховна рада України внесла зміни до Закону України «Про санкції» та передала повноваження АРМА реалізовувати підсанкційні активи Фонду держмайна.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області