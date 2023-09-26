АРМА внесло до Кабміну проєкт закону, що повертає до Агентства управління підсанкційним майном

В КМУ внесли на согласование проект изменений в Закон Украины «О санкциях».

В Кабинет Министров внесли на согласование проект изменений в Закон Украины «О санкциях», який повертає до АРМА повноваження реалізовувати підсанкційні активи.

Про це повідомили у Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

«Цим кроком АРМА посилює свій статус та пропонує ліквідувати проблему дублювання функцій двох державних органів – АРМА та Фонду державного майна. Як передати частку активу до іншого органу влади, якщо вона потрапила у санкційний список? АРМА закликає Кабінет Міністрів України звернути увагу на проблему, що існує, та унеможливити загрозу успішної реалізації активів підсанкційних російських власників, адже для Фонду держмайна не існує окремого порядку реалізації», - сказано у повідомленні.

Агентство також наголошує, що актуальне санкційне законодавство має узгоджуватись зі спеціальним законом про АРМА та його нормами щодо спеціальної та цивільної конфіскації, а також відзначає позитивну динаміку відносин та водночас підтримку органу у питанні реалізації підсанкційного майна антикорупційними організаціями.

30 травня 2023 року Верховна рада України внесла зміни до Закону України «Про санкції» та передала повноваження АРМА реалізовувати підсанкційні активи Фонду держмайна.

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