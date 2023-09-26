Україна запроваджує механізм верифікації аграрного експорту для п’яти сусідніх країн

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна завжди відкрита до компромісу та конструктивного діалогу.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 26 вересня, було підписано постанову про запровадження механізму верифікації та погодження 4-х груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн.

Як повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання КМУ, Україна готує відповідні документи з Румунією та Болгарією.

Глава українського Уряду підкреслив, що для вирішення зернової кризи, Україна представила механізм верифікації та авторизації чотирьох видів аграрної продукції, який підтримала Європейська комісія.

28 вересня відбудеться наступна зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту, на якій планується фіналізувати представлені пропозиції.

«4 країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження і пропозиції та готові до обговорення. І лише одна держава — проти. На жаль… У нас немає цьому ані логічного, ані економічного пояснення», — зауважив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна завжди відкрита до компромісу та конструктивного діалогу:

«Вкотре закликаю бути єдиними в захисті наших спільних цінностей, у захисті нашого спільного майбутнього, у захисті нашого спільного європейського дому».

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