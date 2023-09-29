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  1. В Україні

У «Дії» запустили голосування за переможця Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023

20:19, 29 вересня 2023
«Дія» запрошує обрати представника України на Дитячому Євробаченні-2023.
У «Дії» запустили голосування за переможця Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023
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«Дія» пропонує обрати представника національного відбору на Дитячому Євробаченні-2023. Опитування відбуватиметься в два етапи. Перший етап розпочнеться о 10:00 29 вересня і завершиться о 10:00 1 жовтня. Другий етап відбудеться під час фінального шоу Нацвідбору 1 жовтня. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Щоб прийняти участь у голосуванні, слід виконати наступні кроки:

  1. Зайти на платформу «Дія».
  2. В розділі «Послуги» вибрати «Опитування».
  3. Обрати свого фаворита з числа учасників нацвідбору.

Важливо зазначити, що можливо змінити свій вибір після закінчення виступів усіх кандидатів протягом 20 хвилин.

Фінальний ефір Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 буде транслюватися на платформі «Дія.ТV». Це дозволить глядачам побачити живі виступи учасників та взяти участь у важливому етапі відбору.

Цей процес надає можливість українському глядачеві вибрати свого фаворита, який буде представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Дитячого Євробачення.

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