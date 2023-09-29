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У Мексиці собака вибіг на поле під час футбольного матчу та поцупив у гравців м’яч: відео

12:42, 29 вересня 2023
Гру довелося зупинити через те, що на поле вибіг собака та поцупив у футболістів м’яч.
У Мексиці собака вибіг на поле під час футбольного матчу та поцупив у гравців м’яч: відео
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Під час матчу між Алебріхес де Оахака та Дорадос де Сіналоа в рамках 11-го туру турніру Apertura 2023 другого дивізіону Мексики трапився кумедний епізод.

Гру довелося зупинити через те, що на поле вибіг собака та поцупив у футболістів м’яч, з яким почав бігати по полю, повідомляє «Marca».

Грайливий пес вміло вислизав від співробітників служби безпеки та гравців, які намагалися його зловити, а вболівальники підбадьорювали «оле» кожного разу, коли він уникав перехоплення.

Зрештою собаку вдалося впіймати та вивести його за межі поля, після чого гра продовжилася.

Після поєдинку пресслужба Оахаки опублікувала фото з чотиларапим «футболістом», натякнувши на його опікунство та поповнення в команді.

 

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