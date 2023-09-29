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Введення посади держсекретаря міністерства мало принести сталість, але нічого не дало, - Віталій Безгін

Держсекретар у міністерстві мав стати носієм інституційної пам’яті, знань і політик, але зміна, яка мала принести сталість, нічого не дала, – Віталій Безгін.

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Введення посади держсекретаря міністерства мало принести сталість, але нічого не дало, - Віталій Безгін

11:04, 29 вересня 2023
Держсекретар у міністерстві мав стати носієм інституційної пам’яті, знань і політик, але зміна, яка мала принести сталість, нічого не дала, – Віталій Безгін.
Введення посади держсекретаря міністерства мало принести сталість, але нічого не дало, - Віталій Безгін
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Запровадження посади держсекретаря міністерства мало на меті забезпечити інституційну пам’ять, однак на практиці ця зміна нічого не дала. Про це зазначив голова підкомітету  Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін в інтерв’ю Голосу України.

«Я не вважаю, що в нас відбулася реформа державних служб. Були спроби точкових змін, більшість із яких, на мій погляд, не стали успішними.

Нам треба системно переоцінити й зрозуміти, якими хочемо бачити державні служби. Наведу приклад. У кожному міністерстві багато років тому була впроваджена посада державного секретаря. Ця посада мала бути деполітизована. Держсекретар мав стати носієм інституційної пам’яті, знань і політик на той період, коли змінюється політична влада. А що відбувається насправді. За кожної ротації керівного складу міністерства змінюється й держсекретар. Тобто зміна, яка мала принести сталість, нічого не дала. І таких прикладів багато.

Тому треба системно підійти до реформи. Напевно, проблема полягає ще й у тому, що в нас немає єдиного органу, який відповідав би за вироблення політики у сфері державного управління», - зауважив він.

Нагадаємо, що один із пунктів Плану реформ, переданих на платформу донорів від Білого дому передбачає необхідність переглянути та ухвалити довоєнний законопроект про створення інституту генеральних інспекторів у кожному ключовому міністерстві, залученому до відбудови, з повноваженнями передавати кримінальні справи до НАБУ або інших відповідних антикорупційних слідчих органів на упередження, виявляти та запобігати марнотратству, шахрайству та зловживанням у міністерствах.

Також нагадаємо, що відповідно до біографічної довідки, державний секретар Міністерства економіки Віталій Петрук під час президентства Віктора Януковича (і загалом з січня 2011 року по вересень 2015 року) працював на керівних посадах у Державному управлінні справами. На той час «ДУСю» очолював Андрій Віталійович Кравець – член Партії регіонів, якого називали «завгоспом» Януковича.

Автор: Наталя Мамченко

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