Компанія Baykar інвестує $100 млн в три українські проєкти

Одна із інвестицій Baykar - це завод з виробництва БпЛА.

Компанія з Туреччини Baykar планує інвестувати в Україні 100 млн доларів у три проєкти, передає Держприкордонслужба.

Як зазначив гендиректор Baykar Халюк Байрактар, одна із інвестицій - це завод з виробництва БпЛА, будівництво якого вже розпочалось. Також він додав, що його планують завершити близько за півтора року.

Гендиректор також додав, що виробництво буде самодостатнім, екологічним, а також взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а Туреччина - БпЛА, на яких вставляють ці двигуни, передає «Укрінформ»

«Перед нами стоять також деякі виклики. Це ланцюжок постачання, пошук і розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище, особливо ті правила, які підтримуватимуть ці інвестиції», - зауважив керівник турецької компанії.

Байрактар пояснив, що нинішня війна стала війною безпілотних літальних апаратів й Україні має в ній деяку перевагу, зокрема завдяки використанню різних типів апаратів.

«Ми тут не для того, щоб максимізувати наші доходи чи прибутки. Ми тут, щоб максимально підтримати вас. Ми поважаємо вашу боротьбу за свободу і незалежність, за збереження вашого суверенітету», - відзначив Байрактар.

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