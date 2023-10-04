У ПФУ зауважили, що роботодавець має відновити вагітну жінку на роботі з моменту відкриття лікарняного та надати заяву-розрахунок для фінансування допомоги по вагітності та пологах.

Пенсійний фонд розповідає, чи буде надано декретну відпустку жінці при призупиненні дії трудового договору.

Так, у період дії воєнного стану роботодавець не може відмовити працівниці в наданні відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку навіть під час призупинення дії трудового договору (ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Роботодавець має відновити вагітну жінку на роботі з моменту відкриття лікарняного та надати заяву-розрахунок для фінансування допомоги по вагітності та пологах.

Раніше ми писали, чи можна залучати жінок до роботи у небезпечних умовах.

Також повідомлялося, чи може роботодавець звільняти працівника під час війни у період його хвороби.

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