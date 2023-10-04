Київський метрополітен оголошує тендер на виготовлення букв для станцій «Звіринецька» та «Площа Українських Героїв»

Оголошено тендер на виготовлення букв для нових назв двох перейменованих станцій метрополітену.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголошує тендер на виготовлення букв для нових назв двох перейменованих станцій метрополітену «Звіринецька» та «Площа Українських Героїв».

КМДА пише, що тендер передбачає виготовлення чотирьох комплектів нових назв на кожну станцію, які будуть розміщені на колійних стінах.

Як зазначають у «Київському метрополітені», назва станції «Площа Українських Героїв» є найдовшою серед інших назв станцій столичної підземки та потребує виготовлення 104 символів.

Для станції «Звіринецька» необхідно виготовити 52 символи.

Як ми розповідали, станцію метро «Площа Льва Толстого» більше не оголошують у поїздах синьої лінії в Києві.

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