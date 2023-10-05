Десятки тисяч збитків під час ремонту укриття у дитсадочку: судитимуть підрядника та посадовця

Обвинувачені внесли до звітної документації завищені обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів.

Фото: lb.ua

На Київщині прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадової особи відділу освіти міськради та директора товариства за фактами службового підроблення, розтрати та заволодіння чужим майном.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, підрядник уклав з відділом освіти однієї з міських рад Бориспільського району договір з ремонту підвального приміщення закладу дошкільної освіти. Його планували використовувати як найпростіше укриття.

«Обвинувачені внесли до звітної документації завищені обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. На підставі цих документів відділ освіти перерахував на рахунок товариства бюджетні кошти. Збитки становлять понад 86 тисяч гривень», - сказано у повідомленні.

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