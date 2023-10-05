Google посилює боротьбу з поштовими спамерами

Google вимагатиме від облікових записів масової розсилки кореспонденції автентифікації своєї адреси електронної пошти.

Американська компанія Google ускладнить спамерам процес надсилання повідомлень користувачам пошти Gmail, повідомляє CNBC.

Як заявили у компанії, від користувачів електронної пошти, які надсилають понад 5 000 повідомлень за добу користувачам Gmail, вимагатимуть пропонувати їм у своїх повідомленнях кнопку скасування підписки "в один клік".

Крім того, Google вимагатиме від акаунтів масового розсилання кореспонденції автентифікації своєї адреси електронної пошти та налаштування систем, щоб вони могли довести, що володіють своїм доменним іменем і не підробляють IP-адреси.

Зміни набудуть чинності в лютому 2024 року.

Повідомляється, що такий крок від Google підкреслює триваючу боротьбу між великими технологічними компаніями та спамерами, які використовують відкриті системи, такі як електронна пошта, для надсилання шахрайських повідомлень.

Зазначається, що впродовж багатьох років методи машинного навчання використовувалися для боротьби зі спамом, але ця боротьба триває й досі, оскільки спамери знаходять нові методи, щоб пройти повз встановлені фільтри.

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