Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні під час війни

Зеленський допустив проведення виборів в Україні в умовах війни.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в країні можуть відбутися, якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування. Про це він сказав в інтерв'ю італійському каналу Sky TG24.

За словами Зеленського, «ситуація складна», але вибори можуть відбутися, «якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування».

«Важливо організувати вибори безпечним способом для людей, які мають голосувати, не наражаючись на напади (з боку окупантів, – ред.). У нас є це завдання, якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні пройдуть вибори», – сказав він.

Раніше ми писали, що Зеленський наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

Додамо, перша леді України Олена Зеленська повідомила, що не знає, чи буде Володимир Зеленський балотуватися на другий термін на наступних президентських виборах

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