Чи піде Зеленський на другий термін: відповіла перша леді

Олена Зеленська не знає, чи братиме Володимир Зеленський участь у наступних президентських виборах.

Фото: segodnya.ua

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що не знає, чи буде Володимир Зеленський балотуватися на другий термін на наступних президентських виборах, передає The Hill.

«Ну, знаєте, це було дуже складне питання для мене. Знаєте, навіть коли він балотувався вперше, я не до кінця це підтримувала... Але якщо він буде балотуватися знову, якщо він балотуватиметься вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, ну, у нас є певний досвід, ми там були. Вже не так страшно, як було вперше», - сказала вона.

Також Зеленська вважає, що певним фактором у рішенні Президента може бути поточна ситуація в країні та здатність організувати вільні та чесні вибори.

«Це також залежатиме від того, чи буде він потрібен нашому суспільству як Президент, якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме його на посаді, він, ймовірно, не балотуватиметься. Але я підтримаю його, яке б рішення він не прийняв», – сказала перша леді.

Раніше ми писали, що Зеленський наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

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