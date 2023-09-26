Пойдет ли Зеленский на второй срок: ответила первая леди

Елена Зеленская не знает, будет ли Владимир Зеленский участвовать в следующих президентских выборах.

Фото: segodnya.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что не знает, будет ли Владимир Зеленский баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах, передает The Hill.

«Ну, вы знаете, это был очень сложный вопрос для меня. Знаете, даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала... Но если он будет баллотироваться снова, если он будет баллотироваться во второй раз, если он решит, что это необходимо, ну, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Уже не так страшно, как было впервые», - сказала она.

Также Зеленская считает, что определенным фактором в решении Президента может быть текущая ситуация в стране и способность организовать свободные и честные выборы.

«Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как Президент, если он почувствует, что украинское общество больше не будет желать его на должности, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял», – сказала первая леди.

Ранее мы писали, что Зеленский отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

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