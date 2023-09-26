Присвоили около 11 млн гривен под видом сбора средств для пострадавших детей: в Киеве будут судить злоумышленников

Злоумышленники уверяли благотворителей, что собирают средства на нужды детей, пострадавших в результате войны.

Дарницкая окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и 3 членов организованной группы, которые завладели денежными средствами граждан под видом сбора средств на нужды пострадавших от войны детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«По данным следствия, с апреля 2022 по январь 2023 участники группировки присвоили около 11 млн гривен пожертвований.

Для осуществления преступных намерений организатор схемы зарегистрировал фиктивную организацию под названием «Благотворительный фонд «Дива Мария» и создал call-центр, операторы которого совершали телефонные звонки и рассылку сообщений предпринимателям, представителям разных организаций и гражданам Украины с просьбой приобщиться к сбору денежных средств.

Злоумышленники уверяли благотворителей, что собирают средства на нужды детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Полученные от граждан деньги фигуранты распределяли между собой по процентной схеме, а для маскировки противоправных действий переводили незначительную часть средств на благотворительность», — говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам жительства участников группы правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности, банковские карты, документацию, печати и мобильные телефоны.

В ходе досудебного расследования на имущество и банковские счета участникам организованной группы наложены аресты.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (незаконное использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, во время военного положения). Действия организатора также дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 209 УК Украины (приобретение, владение, использование и распоряжение имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем).

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