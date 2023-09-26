Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Необходимость создания военной полиции, прокуратуры и системы судов очевидна, - председатель Верховного Суда Станислав Кравченко

В то же время, эффективная реализация инициативы по созданию военной полиции, прокуратуры и системы судов, по словам председателя ВС Станислава Кравченко, потребует определенного времени.

Замена стороны исполнительного производства в делах об отводе физическим лицам земель государственной собственности, расположенных за пределами населенных пунктов, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд: В случае вступления в компетенцию соответствующего административного органа его правопреемник обязан выполнить все обязанности такого органа перед участниками административного производства и лицами, способствующими рассмотрению дела, а все решения и действия административного органа являются обязательными для его правопреемника.

Судье столичной апелляции прислали ходатайство с деньгами в конверте

Судья заявил о провокации и вмешательстве в осуществление правосудия.

Киевский окружной административный суд получит деньги для работников аппарата суда

Высший совет правосудия согласовал перераспределение финансирования.

Доноры и украинские чиновники обсудили проект Плана реформ для Украины, - Сергей Марченко пояснил, что потребность в международном финансировании в 2024 году составляет около $43 млрд

Ранее член Управляющего комитета от США Майк Пайл передал на рассмотрение Платформы доноров проект Плана реформ, в котором говорится о создании ВАСУ, проверке судей Верховного Суда, изменениях в структуре НАБУ и САП.

  1. В Украине

Присвоили около 11 млн гривен под видом сбора средств для пострадавших детей: в Киеве будут судить злоумышленников

16:43, 26 сентября 2023
Злоумышленники уверяли благотворителей, что собирают средства на нужды детей, пострадавших в результате войны.
Присвоили около 11 млн гривен под видом сбора средств для пострадавших детей: в Киеве будут судить злоумышленников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Дарницкая окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и 3 членов организованной группы, которые завладели денежными средствами граждан под видом сбора средств на нужды пострадавших от войны детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«По данным следствия, с апреля 2022 по январь 2023 участники группировки присвоили около 11 млн гривен пожертвований.

Для осуществления преступных намерений организатор схемы зарегистрировал фиктивную организацию под названием «Благотворительный фонд «Дива Мария» и создал call-центр, операторы которого совершали телефонные звонки и рассылку сообщений предпринимателям, представителям разных организаций и гражданам Украины с просьбой приобщиться к сбору денежных средств.

Злоумышленники уверяли благотворителей, что собирают средства на нужды детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Полученные от граждан деньги фигуранты распределяли между собой по процентной схеме, а для маскировки противоправных действий переводили незначительную часть средств на благотворительность», — говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам жительства участников группы правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности, банковские карты, документацию, печати и мобильные телефоны.

В ходе досудебного расследования на имущество и банковские счета участникам организованной группы наложены аресты.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (незаконное использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, во время военного положения). Действия организатора также дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 209 УК Украины (приобретение, владение, использование и распоряжение имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду