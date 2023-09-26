Украина впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи и без повышения цен – Чернышов

Украина планирует пройти зиму на газе собственной добычи, отказавшись от импорта и без повышения цен для населения.

Источник фото: НАК «Нафтогаз Украины»

Украина планирует впервые пройти отопительный сезон с использованием исключительно газа собственной добычи, без импорта, и при этом не планирует повышать цены на газ для населения. Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов, пишет пресс-служба компании.

По словам Чернышова, Украина увеличила объемы добычи газа, и эта тенденция продолжается. В 2023 году было пробурено рекордное количество новых скважин.

«Хочу напомнить, что мы увеличиваем объемы газа собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году «Нафтогаз» пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Этой зимой мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность», – сказал он.

Сейчас Украина планирует пройти отопительный сезон за счет собственной добычи газа, и в НАК «Нафтогаз Украины» это считают возможным.

«В 2023 году «Нафтогаз» пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность», – сказал Чернышов.

Однако Чернышов призвал граждан Украины к экономии газа и принятия энергоэффективных мер, поскольку это позволит стране обеспечить себя газом собственной добычи и сохранить стабильные цены для населения.

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