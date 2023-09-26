Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Татьяна Пархацкая уволилась с должности руководителя Секретариата Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия Татьяна Пархацкая работала с 2015 года, но решила завершить свою миссию в ВСП.

Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий новые полномочия для Шестого апелляционного админсуда в делах по финансированию политических партий

Дела по искам политических партий против НАПК относительно отказа или остановки предоставления государственного финансирования будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд.

Судья Печерского районного суда Киева уволилась в отставку

Судья Вита Бортницкая завершила карьеру судьи.

«Пятая колонна» в Минэкономики: глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк зарегистрирован как российский предприниматель, — СМИ

Нацагентством по аккредитации, от которого зависит промышленный безвиз, руководит российский предприниматель Сергей Костюк, - СМИ.

Поведение работников аппаратов судов в социальных сетях необходимо регламентировать, – ГСА

В Государственной судебной администрации пришли к выводу, что публикации и комментарии работников аппаратов судов в социальных сетях могут влиять на общественное мнение.

  1. В Украине

Украина впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи и без повышения цен – Чернышов

12:50, 26 сентября 2023
Украина планирует пройти зиму на газе собственной добычи, отказавшись от импорта и без повышения цен для населения.
Украина впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи и без повышения цен – Чернышов
Источник фото: НАК «Нафтогаз Украины»
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украина планирует впервые пройти отопительный сезон с использованием исключительно газа собственной добычи, без импорта, и при этом не планирует повышать цены на газ для населения. Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов, пишет пресс-служба компании.

По словам Чернышова, Украина увеличила объемы добычи газа, и эта тенденция продолжается. В 2023 году было пробурено рекордное количество новых скважин.

«Хочу напомнить, что мы увеличиваем объемы газа собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году «Нафтогаз» пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Этой зимой мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность», – сказал он.

Сейчас Украина планирует пройти отопительный сезон за счет собственной добычи газа, и в НАК «Нафтогаз Украины» это считают возможным.

«В 2023 году «Нафтогаз» пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность», – сказал Чернышов.

Однако Чернышов призвал граждан Украины к экономии газа и принятия энергоэффективных мер, поскольку это позволит стране обеспечить себя газом собственной добычи и сохранить стабильные цены для населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області