Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку та без підвищення цін – Чернишов

Україна планує пройти зиму на газі власного видобутку, відмовившись від імпорту та без підвищення цін для населення.

Джерело фото: НАК «Нафтогаз України»

Україна планує вперше пройти опалювальний сезон з використанням виключно газу власного видобутку, без імпорту, і при цьому не планує підвищувати ціни на газ для населення. Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, пише пресслужба компанії.

За словами Чернишова, Україна збільшила обсяги видобутку газу, і ця тенденція продовжується. У 2023 році було пробурено рекордну кількість нових свердловин.

«Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку, ці показники зростають. 2023 року «Нафтогаз» пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цієї зими ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість», — сказав він.

Наразі Україна планує пройти опалювальний сезон за рахунок власного видобутку газу, і в НАК «Нафтогаз України» це вважають можливим.

«У 2023 році «Нафтогаз» пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість», – сказав Чернишов.

Проте Чернишов закликав громадян України до економії газу та вжиття енергоефективних заходів, оскільки це дозволить країні забезпечити себе газом власного видобутку та зберегти стабільні ціни для населення.

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