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Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку та без підвищення цін – Чернишов

12:50, 26 вересня 2023
Україна планує пройти зиму на газі власного видобутку, відмовившись від імпорту та без підвищення цін для населення.
Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку та без підвищення цін – Чернишов
Джерело фото: НАК «Нафтогаз України»
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Україна планує вперше пройти опалювальний сезон з використанням виключно газу власного видобутку, без імпорту, і при цьому не планує підвищувати ціни на газ для населення. Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, пише пресслужба компанії.

За словами Чернишова, Україна збільшила обсяги видобутку газу, і ця тенденція продовжується. У 2023 році було пробурено рекордну кількість нових свердловин.

«Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку, ці показники зростають. 2023 року «Нафтогаз» пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цієї зими ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість», — сказав він.

Наразі Україна планує пройти опалювальний сезон за рахунок власного видобутку газу, і в НАК «Нафтогаз України» це вважають можливим.

«У 2023 році «Нафтогаз» пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість», – сказав Чернишов.

Проте Чернишов закликав громадян України до економії газу та вжиття енергоефективних заходів, оскільки це дозволить країні забезпечити себе газом власного видобутку та зберегти стабільні ціни для населення.

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