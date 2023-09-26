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  1. В Україні

Привласнили близько 11 млн гривень під виглядом збору коштів для постраждалих дітей: у Києві судитимуть зловмисників

16:43, 26 вересня 2023
Зловмисники запевняли благодійників, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок війни.
Привласнили близько 11 млн гривень під виглядом збору коштів для постраждалих дітей: у Києві судитимуть зловмисників
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Дарницька окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організатора та 3 членів організованої групи, які заволоділи грошовими коштами громадян під виглядом зборів коштів на потреби постраждалих від війни дітей. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За даними слідства, з квітня 2022 року по січень 2023 року учасники угруповання привласнили близько 11 млн гривень пожертв.

Для здійснення злочинних намірів організатор схеми зареєстрував фіктивну організацію під назвою «Благодійний фонд «Діва Марія» та утворив call-центр, оператори якого здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та громадянам України з проханням долучилися до збору грошових коштів.

Зловмисники запевняли благодійників, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.

Отримані від громадян гроші, фігуранти розподіляли між собою за відсотковою схемою, а для маскування протиправних дій переказували незначну частину коштів на благодійність», — йдеться у повідомленні.

У ході проведених обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності, банківські карти, документацію, печатки та мобільні телефони.

Під час досудового розслідування на майно та банківські рахунки учасників організованої групи накладено арешти.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України (незаконне використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчинене організованою групою, в особливо великому розмірі, під час воєнного стану). Дії організатора також додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 209 КК України (набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом).

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