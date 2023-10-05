НАЗК виявило необґрунтовані активи у посадовиці Харківської міськради на понад 1,6 млн гривень

83-річна свекруха посадовиці Харківської міськради придбала квартиру та авто на 1,6 млн гривень.

Під час моніторингу способу життя, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради на понад 1,6 мільйонів гривень, – повідомили в НАЗК.

Під час моніторингу способу життя встановлено, що її 83-річна свекруха придбала автомобіль та квартиру за понад 1,6 мільйонів гривень, не маючи на це відповідних законних доходів. Крім того, НАЗК встановило, що всі видатки, пов’язані з оформленням квартири та подальшим її утриманням, здійснювались саме посадовицею та її чоловіком.

Матеріали моніторингу способу життя стосовно заступниці директора департаменту Харківської міськради передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільно-процесуального кодексу України.

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