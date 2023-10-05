Із Севастополя втекли російські кораблі: у ВМС назвали причини та наслідки

У ВМС прокоментували втечу російських кораблів із бухти Севастополя.

Джерело фото: BBC

Представник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону прокоментував рух кораблів російського флоту, які втекли із бухти тимчасово окупованого Севастополя.

«Насправді ми бачимо розосередження корабельного складу. Ми підтверджуємо, що було переміщено досить велику частину цих кораблів, звісно, не всіх і не у тій кількості, про яку йдеться в інформації інтернету. Проте тенденція стала і є розвитком тієї ситуації, яка до цього спостерігалася в акваторії Чорного моря щодо побоювання з боку росіян щодо безпеки знаходження їхніх бойових одиниць в акваторії навколо Криму та порту Севастополя», – розповів Плетенчук.

Плетенчук також зазначив, що недавно було зафіксовано присутність носія крилатих ракет типу «Калібр» в акваторії Азовського моря, що раніше не спостерігалося. Хоча корабель може бути не зарядженим, він наразі знаходиться в Азовському морі.

Відповідаючи на запитання про те, чи може зменшення кораблів, які залишили окупований Севастополь і Феодосію, спричинити меншу кількість обстрілів з Чорного моря, Плетенчук зазначив: «це не взаємопов'язано. Кількість обстрілів і їх зменшення у першу чергу пов'язано з тим, що російський військово-промисловий комплекс не встигає за потребами Чорноморського флоту і загалом своїх збройних сил, і відповідно вони мають витрачати більше часу на те, щоб накопичити деяку кількість цих ракет для того, щоб їх застосувати».

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