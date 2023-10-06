Європа платитиме за Instagram і Facebook без реклами

Meta хоче стягувати за використання головного облікового запису та за кожен додатковий.

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Європейські користувачі Instagram і Facebook можуть невдовзі опинитися перед важливим вибором: платити за користування цими платформами без реклами чи ж залишити все як є, приймаючи персоналізовану рекламу. Компанія Meta надіслала таку пропозицію регуляторам Європейського Союзу.

Згідно з цим планом, Meta має намір стягувати приблизно 10 євро на місяць за використання облікового запису Facebook або Instagram на особистому комп'ютері, а також близько 6 євро за кожен додатковий акаунт, пов'язаний з основним.

У випадку мобільних пристроїв, вартість користування одним акаунтом збільшиться приблизно до 13 євро через комісію, яку Meta сплачує магазинам Apple і Google.

Ця пропозиція Meta відповідає жорстким регуляторним вимогам ЄС та надає європейським користувачам можливість вибору платної версії сервісу, якщо вони бажають уникнути персоналізованої реклами. Такий крок є спробою Meta обійти нові правила ЄС, які можуть змінити обмеження щодо відображення персоналізованої реклами без попередньої згоди користувача, що може підірвати основний прибуток компанії.

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