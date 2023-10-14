На Черкащині сапери вилучили уже 515 небезпечних знахідок часів Другої світової війни, фото

У ДСНС зазначили, що роботи триватимуть.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На Черкащині сапери ДСНС станом вилучили уже 515 небезпечних знахідок різного калібру часів Другої світової війни. Про це розповіли у ДСНС.

Так, впродовж двох діб сапери частини піротехнічних робіт Черкащини здійснювали обстеження ділянок та вилучення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни у місті Золотоноша.

«Станом на 12 жовтня піротехнічним розрахунком аварійно-рятувального загону спецпризначення вже вилучено 515 небезпечних знахідок різного калібру.

Роботи триватимуть», - повідомили у ДСНС.

Як ми розповідали, на Черкащині під час земляних робіт виявили снаряди часів Другої світової війни, фото.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.