На Черкасщине саперы изъяли уже 515 опасных находок времен Второй мировой войны, фото

В ГСЧС отметили, что работы будут продолжаться.

Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На Черкасщине саперы ГСЧС изъяли уже 515 опасных находок разного калибра времен Второй мировой войны. Об этом рассказали в ГСЧС.

Так, в течение двух суток саперы части пиротехнических работ Черкасщины проводили обследование участков и изъятие взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в городе Золотоноша.

«По состоянию на 12 октября пиротехническим расчетом аварийно-спасательного отряда спецназначения уже изъято 515 опасных находок разного калибра.

Работы будут продолжаться», - сообщили в ГСЧС.

Как мы рассказывали, на Черкасщине во время земляных работ обнаружили снаряды времен Второй мировой войны, фото.

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