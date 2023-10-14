На Черкасщине саперы изъяли уже 515 опасных находок времен Второй мировой войны, фото

На Черкасщине саперы ГСЧС изъяли уже 515 опасных находок разного калибра времен Второй мировой войны. Об этом рассказали в ГСЧС.
Так, в течение двух суток саперы части пиротехнических работ Черкасщины проводили обследование участков и изъятие взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в городе Золотоноша.
«По состоянию на 12 октября пиротехническим расчетом аварийно-спасательного отряда спецназначения уже изъято 515 опасных находок разного калибра.
Работы будут продолжаться», - сообщили в ГСЧС.
Как мы рассказывали, на Черкасщине во время земляных работ обнаружили снаряды времен Второй мировой войны, фото.
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