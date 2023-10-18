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  1. В Україні

Гучне весілля у Львові з експрацівницею ДБР: з’явилася реакція Бюро

18:07, 18 жовтня 2023
У ДБР зазначили, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.
Гучне весілля у Львові з експрацівницею ДБР: з’явилася реакція Бюро
Фото ілюстративне, джерело фото - paramoloda.ua
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Як відомо, в останні дні соціальні мережі заполонили фото та відео з гучного весілля у Львові. Стверджується, що весілля відгуляли колишній прокурор та експрацівниця відділу кадрів ДБР.

У Державному бюро розслідувань відреагували на медіаісторію з гучним весіллям у Львові.

 «В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена – це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому», – заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

«Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки», – зауважила вона.

Також Тетяна Сапьян додала, що у період війни в Україні інформаційна безпека є невідмінною складовою загальної безпеки країни.

«Ми живемо в шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація, ІПСО, перекручені факти. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації і якщо новина містить сумнівні факти – обов’язково звертатися до першоджерела», – сказала речниця.

Тетяна Сапьян також додала, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.

«Не варто пов’язувати лакшерівесілля з колишньою роботою молодят. Це – питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни», – сказала Тетяна Сапьян.

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