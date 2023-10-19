Дощ та туман: Україну очікує різка зміна погоди

Україну 19 жовтня чекає різка зміна погодних умов. Вдень прогнозується мінлива хмарність, іншого опаду очікувати не варто. Проте, вночі на північному сході і вдень у західних областях можуть бути короткочасні невеликі дощі. Тумани вночі та вранці протримаються місцями в західних регіонах, – повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря також підкорятиметься змінам. Вночі та вранці очікується прохолодна погода з температурою від 0 до 5 градусів тепла. Удень буде трохи тепліше, з температурою від 9 до 14 градусів. На півдні країни вночі буде від 3 до 8 градусів, а вдень підніметься до 13-18 градусів.
Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
У столиці та області також протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі буде від 2 до 4 градусів тепла, вдень підніметься до 11-13 градусів. Вітер дме південно-західний із швидкістю 5-10 м/с.
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