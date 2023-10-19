Дощ та туман: Україну очікує різка зміна погоди

У столиці очікується мінлива хмарність, коли решту території накриють місцями дощі та туман.

Україну 19 жовтня чекає різка зміна погодних умов. Вдень прогнозується мінлива хмарність, іншого опаду очікувати не варто. Проте, вночі на північному сході і вдень у західних областях можуть бути короткочасні невеликі дощі. Тумани вночі та вранці протримаються місцями в західних регіонах, – повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря також підкорятиметься змінам. Вночі та вранці очікується прохолодна погода з температурою від 0 до 5 градусів тепла. Удень буде трохи тепліше, з температурою від 9 до 14 градусів. На півдні країни вночі буде від 3 до 8 градусів, а вдень підніметься до 13-18 градусів.

Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

У столиці та області також протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі буде від 2 до 4 градусів тепла, вдень підніметься до 11-13 градусів. Вітер дме південно-західний із швидкістю 5-10 м/с.

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