Дождь и туман: Украину ожидает резкое изменение погоды

В столице ожидается переменная облачность, когда остальную территорию накроют местами дожди и туман.

Украину 19 октября ждет резкое изменение погодных условий. Днем прогнозируется переменная облачность, другого осадка ожидать не стоит. Тем не менее, ночью на северо-востоке и днем в западных областях могут быть кратковременные небольшие дожди. Туманы ночью и утром продержатся местами в западных регионах, - сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха также будет подчиняться изменениям. Ночью и утром ожидается прохладная погода с температурой от 0 до 5 градусов тепла. Днем будет немного теплее, с температурой от 9 до 14 градусов. На юге страны ночью будет от 3 до 8 градусов, а днем поднимется до 13-18 градусов.

Ветер будет преобладать юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В столице и области также в течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью будет от 2 до 4 градусов тепла, днем поднимется до 11-13 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

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