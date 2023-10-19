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Вакантные должности в штате госучреждений и в аппаратах судов необходимо сократить – Минфин

В Правительстве и Министерстве финансов настаивают на финансировании только действующих служащих.

Большая Палата Верховного Суда решила вопрос о праве граждан на возмещение после реквизиции и мобилизации их недвижимости государством

Дом, который приобрела пенсионерка, использовали под опорный пункт, она обратилась в суд за возмещением, - Большая Палата Верховного Суда указала, что использование военнослужащими ВСУ имущества истицы – это исполнение истицей как гражданкой Украины конституционных обязанностей, и не может быть деянием, которым ей причинен моральный вред.

Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

Тимофей Милованов заявил, что антикоррупционные эксперты, не находившиеся на госслужбе, не имеют морального права делать антикоррупционную реформу

«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

Верховная Рада приняла постановление о предложении уменьшить расходы на правосудие и увеличить на ВСП и ВККС

Парламент принял постановление с предложениями уменьшить расходы местным и апелляционным судами и увеличить Высший совет правосудия и ВККС.

  1. В Украине

Дождь и туман: Украину ожидает резкое изменение погоды

07:19, 19 октября 2023
В столице ожидается переменная облачность, когда остальную территорию накроют местами дожди и туман.
Дождь и туман: Украину ожидает резкое изменение погоды
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Украину 19 октября ждет резкое изменение погодных условий. Днем прогнозируется переменная облачность, другого осадка ожидать не стоит. Тем не менее, ночью на северо-востоке и днем в западных областях могут быть кратковременные небольшие дожди. Туманы ночью и утром продержатся местами в западных регионах, - сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха также будет подчиняться изменениям. Ночью и утром ожидается прохладная погода с температурой от 0 до 5 градусов тепла. Днем будет немного теплее, с температурой от 9 до 14 градусов. На юге страны ночью будет от 3 до 8 градусов, а днем поднимется до 13-18 градусов.

Ветер будет преобладать юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В столице и области также в течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью будет от 2 до 4 градусов тепла, днем поднимется до 11-13 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

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