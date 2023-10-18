Громкая свадьба во Львове с экс-работницей ГБР: появилась реакция Бюро

В ГБР отметили, что проведение дорогостоящей свадьбы во время войны – это вопрос гражданской совести.

Фото иллюстративное, источник фото - paramoloda.ua

Как известно, в последние дни социальные сети заполонили фото и видео с громкой свадьбы во Львове. Утверждается, что свадьбу отгуляли бывший прокурор и экс-работница отдела кадров ГБР.

В Государственном бюро расследований отреагировали на медиаисторию с громкой свадьбой во Львове.

«В истории с громкой свадьбой во Львове ключевым фактом является то, что невеста – бывшая работница Теруправления ГБР во Львове. Она приказом была уволена из ГБР уже почти два года назад», – заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

«Поэтому ГБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за ее поступки», - отметила она.

Также Татьяна Сапьян добавила, что в период войны в Украине информационная безопасность является неотъемлемой составляющей всеобщей безопасности страны.

«Мы живем в безумном информационном потоке, в который затягивается дезинформация, ИПСО, искажены факты. ГБР призывает украинцев доверять только официальным источникам информации и если новость содержит сомнительные факты – обязательно обращаться к первоисточнику», – сказала спикер.

Татьяна Сапьян также добавила, что проведение дорогостоящей свадьбы во время войны – это вопрос гражданской совести.

«Не стоит связывать лакшеры свадьбу с прежней работой молодоженов. Это вопрос состояния их семьи и гражданской совести во время войны», – сказала Татьяна Сапьян.

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