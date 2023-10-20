На Черкащині співробітник ТЦК постав перед судом за виправдовування дій окупантів

За виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф чоловіка засуджено до 2 років позбавлення волі.

Фото: chk.gp.gov.ua

На Черкащині суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги адвоката в інтересах чиновника однієї із державних установ м. Черкаси, якого судом засуджено до 2 років позбавлення волі за виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф, а також глорифікацію її учасників.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, наразі вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Упродовж квітня – липня 2022 року співробітник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у телефонних розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди та наративи, підтримував дії учасників збройної агресії рф.

«Він заперечував звірства російських військових у Бучі, при цьому звинувачуючи Збройні Сили України, вважав українців ворогами, з якими він воює. Із займаної посади чиновника звільнено.

Суд визнав обґрунтованими доводи прокурора про необхідність застосування покарання у вигляді реального позбавлення волі», - сказано у повідомленні.

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