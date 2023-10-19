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Прикинувся манекеном: у варшавському торговому центрі правоохоронці затримали оригінального злодія

20:54, 19 жовтня 2023
У центрі Варшави поліція затримала чоловіка, який прикидався манекеном, щоб пограбувати магазин.
Прикинувся манекеном: у варшавському торговому центрі правоохоронці затримали оригінального злодія
Джерело фото: srodmiescie.policja.waw.pl
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У столиці Польщі, Варшаві, правоохоронці затримали чоловіка, який намагався скоїти крадіжку в торговому центрі після закриття, видаючи себе за манекен. Інцидент став відомий завдяки відеоспостереженню та був розкритий поліцією, повідомила варшавська поліція.

Ця незвичайна ситуація сталася в районі Середмістя Варшави. 22-річного чоловіка звинувачують у крадіжках та грабежах в магазинах торгового центру після закриття. Варто відзначити, що він спробував обдурити відеоспостереження, залишаючись нерухомим перед вітриною, щоб не викликати підозр.

Поліція опублікувала фотографії, на яких видно, як чоловік стоїть, як манекен, біля вітрини магазину, доки той був відкритий. Проте після закриття торгового центру злодій намагався вдатися до крадіжки.

Подібні інциденти не були ізольованими випадками. Чоловік раніше вже вчинив подібні злочини в іншому торговому центрі, де він викрав готівкові кошти та інші цінності.

Наразі чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Він був звинувачений у скоєнні злочинів і зараз перебуває під тримісячним тимчасовим арештом за клопотанням прокуратури.

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