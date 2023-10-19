Притворился манекеном: в варшавском торговом центре правоохранители задержали оригинального вора

В центре Варшавы полиция задержала мужчину, который притворялся манекеном, чтобы ограбить магазин.

Источник фото: srodmiescie.policja.waw.pl

В столице Польши, Варшаве, правоохранители задержали мужчину, который пытался совершить кражу в торговом центре после закрытия, выдавая себя за манекен. Инцидент стал известен благодаря видеонаблюдению и был раскрыт полицией, сообщила варшавская полиция.

Эта необычная ситуация произошла в районе Средместья Варшавы. 22-летнего мужчину обвиняют в кражах и грабежах в магазинах торгового центра после закрытия. Стоит отметить, что он попытался обмануть видеонаблюдение, оставаясь неподвижным перед витриной, чтобы не вызвать подозрений.

Полиция опубликовала фотографии, на которых видно, как мужчина стоит, как манекен, возле витрины магазина, пока тот был открыт. Однако после закрытия торгового центра вор пытался прибегнуть к краже.

Подобные инциденты не были изолированными случаями. Мужчина ранее уже совершил подобные преступления в другом торговом центре, где он похитил наличные средства и другие ценности.

Сейчас мужчине грозит до 10 лет заключения. Он был обвинен в совершении преступлений и сейчас находится под трехмесячным временным арестом по ходатайству прокуратуры.

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