Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС утвердила новый Регламент: председателя и заместителя председателя ВККС теперь можно отозвать с должностей

Пока неизвестно, введет ли у себя такую же инициативу Высший совет правосудия.

Само по себе высказывание предложения дать взятку правоохранителям не является признаком провокации, - Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, суды должны были указать, чем поведение задержанного, в частности его слова, что он не хочет в тюрьму и можно ли как-то договориться, столь отличалось от обычной ситуации, с которой оперуполномоченные сталкиваются в ходе своей работы, чтобы сломить их моральное сопротивление таким предложениям.

Депутаты освободили Кабмин и некоторые другие органы от обязанности зарегистрироваться в Электронном суде

Органы власти, не являющиеся юридическими лицами, не должны регистрировать Электронные кабинеты в ЕСИТС и указывать идентификационный код в процессуальных документах, - парламент принял закон.

Высший совет правосудия возобновляет распределение жалоб на судей с 1 ноября

Уже скоро Высший совет правосудия сможет начать рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Верховный Суд сделал вывод о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования

Норма УПК о закрытии уголовного производства в случае, если после уведомления лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, применяется к уголовным производствам, внесенным в ЕРДР с 16 марта 2018 года.

  1. В Украине

В Черкасской области сотрудник ТЦК предстал перед судом за оправдание действий оккупантов

08:30, 20 октября 2023
За оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы.
В Черкасской области сотрудник ТЦК предстал перед судом за оправдание действий оккупантов
Фото: chk.gp.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Черкасской области суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката в интересах чиновника одного из государственных учреждений г. Черкассы, которого судом приговорили к 2 годам лишения свободы за оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф, а также глорификацию ее участников.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в настоящее время приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

В течение апреля – июля 2022 года сотрудник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в телефонных разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми выражал пророссийские взгляды и нарративы, поддерживал действия участников вооруженной агрессии рф.

 «Он отрицал зверства российских военных в Буче, при этом обвиняя Вооруженные Силы Украины, считал украинцев врагами, с которыми он воюет. С занимаемой должности чиновник уволен.

Суд признал обоснованными доводы прокурора о необходимости применения наказания в виде реального лишения свободы», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду