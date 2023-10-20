В Черкасской области сотрудник ТЦК предстал перед судом за оправдание действий оккупантов

За оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы.

Фото: chk.gp.gov.ua

В Черкасской области суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката в интересах чиновника одного из государственных учреждений г. Черкассы, которого судом приговорили к 2 годам лишения свободы за оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф, а также глорификацию ее участников.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в настоящее время приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

В течение апреля – июля 2022 года сотрудник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в телефонных разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми выражал пророссийские взгляды и нарративы, поддерживал действия участников вооруженной агрессии рф.

«Он отрицал зверства российских военных в Буче, при этом обвиняя Вооруженные Силы Украины, считал украинцев врагами, с которыми он воюет. С занимаемой должности чиновник уволен.

Суд признал обоснованными доводы прокурора о необходимости применения наказания в виде реального лишения свободы», - говорится в сообщении.

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