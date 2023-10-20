ПриватБанк попередив про перерву у роботі – коли не працюватимуть сервіси

Під час проведення робіт тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24.

Джерело фото: facebook.com/privatbank

В ніч на 21 жовтня ПриватБанк проводитиме регламентні роботи процесингового центру. Тому, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, слід врахувати час проведення робіт.

«Під час проведення робіт з 00:00 до 05:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24. Також «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку», - сказано у повідомленні.

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