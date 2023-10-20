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Україна фактично формує для світу стандарти притягнення до відповідальності за злочини проти довкілля як воєнні злочини, - Андрій Костін

Наша країна об’єднує світ задля забезпечення невідворотності покарання для воєнних злочинців та створення відповідних стандартів притягнення до відповідальності тих, хто намагатиметься скоїти аналогічні злочини в інших частинах світу, - Генеральний прокурор України Андрій Костін.

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  1. В Україні

ПриватБанк попередив про перерву у роботі – коли не працюватимуть сервіси

19:16, 20 жовтня 2023
Під час проведення робіт тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24.
ПриватБанк попередив про перерву у роботі – коли не працюватимуть сервіси
Джерело фото: facebook.com/privatbank
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В ніч на 21 жовтня ПриватБанк проводитиме регламентні роботи процесингового центру. Тому, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, слід врахувати час проведення робіт.

«Під час проведення робіт з 00:00 до 05:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24. Також «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку», - сказано у повідомленні.

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