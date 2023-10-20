ПриватБанк предупредил о перерыве в работе – когда не будут работать сервисы

При проведении работ временно будут недоступны операции с карточками, платежи в Приват24.

Источник фото: facebook.com/privatbank

В ночь на 21 октября Приватбанк будет проводить регламентные работы процессингового центра. Поэтому, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, следует учесть время проведения работ.

«При проведении работ с 00:00 до 05:00 утра временно будут недоступны операции с карточками, платежи в Приват24. Также «тайм-аут» будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка», - сказано в сообщении.

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