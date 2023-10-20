Кабмин отменил проведение всеукраинской переписи населения в 2023 году

Перепись проведут после окончания войны.

Кабинет министров отменил проведение всеукраинской переписи населения в 2023 году, которая была запланирована в декабре 2022 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, перепись проведут после окончания войны.

Правительство признало утратившим силу распоряжение КМУ от 09.12.2020 N 1542 «О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения».

Государственной службе статистики поручено внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Ранее мы писали, что Кабмин провел заседание: какие решения были приняты 20 октября.

Также в Минцифре заявили, что готовы к цифровой переписи населения.

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