Передаете имущество на безвозмездной основе по договору займа: будет ли НДС

Государственная налоговая служба разъяснила, подлежат ли налогообложению НДС операции по передаче имущества на безвозмездной основе по договору займа.
Согласно ст. 1046 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV по договору займа одна сторона (заемодатель) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть ссудодателю такую же сумму денежных средств (сумму ссуды) или такое же количество вещей того же рода и такого же качества.
Договор займа заключен с момента передачи денег или других вещей, определенных родовыми признаками.
Согласно п.п. "а" п. 185.1 ст. 185 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI (далее - НКУ) объектом налогообложения НДС являются операции налогоплательщиков по поставке товаров, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со статьей 186 НКУ, в том числе операции по безвозмездной передаче и по передаче права собственности на объекты залога заемщику (кредитору), на товары, передаваемые на условиях товарного кредита, а также по передаче объекта финансового лизинга во владение и пользование лизингополучателю/арендатору.
Согласно п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 НКУ поставки товаров – любая передача права на распоряжение товарами как собственник, в том числе продажа, обмен или дарение такого товара, а также поставка товаров по решению суда.
Пунктом 188.1 ст. 188 НКУ определено, что налогооблагаемая база операций по поставке товаров/услуг определяется исходя из их договорной стоимости с учетом общегосударственных налогов и сборов (кроме акцизного налога, который начисляется в соответствии с п.п. 213.1.9 и 213.1.14 п. 213.1 ст. 213 НКУ, сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, взимаемое со стоимости услуг сотовой подвижной связи, НДС и акцизного налога на этиловый спирт, используемый производителями - субъектами хозяйствования для производства лекарственных средств, в том числе компонентов крови и производимых из них препаратов (кроме лекарственных средств в виде бальзамов и эликсиров).
При этом база налогообложения операций по поставке товаров/услуг не может быть ниже цены приобретения таких товаров/услуг, база налогообложения операций по поставке самостоятельно изготовленных товаров/услуг не может быть ниже обычных цен, а база налогообложения операций по поставке внеоборотных активов не может быть ниже балансовой (остаточной) стоимости по данным бухгалтерского учета, сложившейся по состоянию на начало отчетного (налогового) периода, в течение которого осуществляются такие операции (в случае отсутствия учета внеоборотных активов – исходя из обычной цены), за исключением:
- товаров (услуг), цены на которые подлежат государственному регулированию;
- газа, поставляемого для нужд населения;
- электрической энергии, цена которой сложилась на рынке электрической энергии.
В состав договорной (контрактной) стоимости включаются любые суммы средств, стоимость материальных и нематериальных активов, передаваемых налогоплательщику непосредственно покупателем или через любое третье лицо в связи с компенсацией стоимости товаров/услуг. В состав договорной (контрактной) стоимости не включаются суммы неустойки (штрафов и/или пени), три процента годовых от просроченной суммы и инфляционные расходы, возмещение ущерба, в том числе возмещение упущенной выгоды по решениям международных коммерческих и инвестиционных арбитражей или иностранных судов полученные налогоплательщиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
Таким образом, безвозмездная передача имущества на основании договора займа подлежит налогообложению НДС.
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