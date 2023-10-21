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Передаете имущество на безвозмездной основе по договору займа: будет ли НДС

12:50, 21 октября 2023
Безвозмездная передача имущества на основании договора займа подлежит налогообложению НДС.
Передаете имущество на безвозмездной основе по договору займа: будет ли НДС
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Государственная налоговая служба разъяснила, подлежат ли налогообложению НДС операции по передаче имущества на безвозмездной основе по договору займа.

Согласно ст. 1046 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV по договору займа одна сторона (заемодатель) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть ссудодателю такую же сумму денежных средств (сумму ссуды) или такое же количество вещей того же рода и такого же качества.

Договор займа заключен с момента передачи денег или других вещей, определенных родовыми признаками.

Согласно п.п. "а" п. 185.1 ст. 185 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI (далее - НКУ) объектом налогообложения НДС являются операции налогоплательщиков по поставке товаров, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со статьей 186 НКУ, в том числе операции по безвозмездной передаче и по передаче права собственности на объекты залога заемщику (кредитору), на товары, передаваемые на условиях товарного кредита, а также по передаче объекта финансового лизинга во владение и пользование лизингополучателю/арендатору.

Согласно п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 НКУ поставки товаров – любая передача права на распоряжение товарами как собственник, в том числе продажа, обмен или дарение такого товара, а также поставка товаров по решению суда.

Пунктом 188.1 ст. 188 НКУ определено, что налогооблагаемая база операций по поставке товаров/услуг определяется исходя из их договорной стоимости с учетом общегосударственных налогов и сборов (кроме акцизного налога, который начисляется в соответствии с п.п. 213.1.9 и 213.1.14 п. 213.1 ст. 213 НКУ, сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, взимаемое со стоимости услуг сотовой подвижной связи, НДС и акцизного налога на этиловый спирт, используемый производителями - субъектами хозяйствования для производства лекарственных средств, в том числе компонентов крови и производимых из них препаратов (кроме лекарственных средств в виде бальзамов и эликсиров).

При этом база налогообложения операций по поставке товаров/услуг не может быть ниже цены приобретения таких товаров/услуг, база налогообложения операций по поставке самостоятельно изготовленных товаров/услуг не может быть ниже обычных цен, а база налогообложения операций по поставке внеоборотных активов не может быть ниже балансовой (остаточной) стоимости по данным бухгалтерского учета, сложившейся по состоянию на начало отчетного (налогового) периода, в течение которого осуществляются такие операции (в случае отсутствия учета внеоборотных активов – исходя из обычной цены), за исключением:

  • товаров (услуг), цены на которые подлежат государственному регулированию;
  • газа, поставляемого для нужд населения;
  • электрической энергии, цена которой сложилась на рынке электрической энергии.

В состав договорной (контрактной) стоимости включаются любые суммы средств, стоимость материальных и нематериальных активов, передаваемых налогоплательщику непосредственно покупателем или через любое третье лицо в связи с компенсацией стоимости товаров/услуг. В состав договорной (контрактной) стоимости не включаются суммы неустойки (штрафов и/или пени), три процента годовых от просроченной суммы и инфляционные расходы, возмещение ущерба, в том числе возмещение упущенной выгоды по решениям международных коммерческих и инвестиционных арбитражей или иностранных судов полученные налогоплательщиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Таким образом, безвозмездная передача имущества на основании договора займа подлежит налогообложению НДС.

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