Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 20 жовтня

Уряд схвалив проект Закону щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження ВАКС та вніс зміни до Положення про Національну поліцію.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів 20 жовтня провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо приведення термінології у відповідність із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». Законопроектом пропонується привести термінологію Цивільного кодексу України у відповідність до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме: привести термінологію щодо видів будівництва у відповідність до пункту 1 частини першої статті 1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», яким передбачено, що будівництво - це нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт обʼєкта будівництва; привести термінологію щодо проектування обʼєктів будівництва у відповідність до пункту 11 частини першої статті 1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення термінології у відповідність із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». Законопроектом пропонується привести термінологію щодо видів будівництва у відповідність до пункту 1 частини першої статті 1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»; виключити зі статті 24-2 Бюджетного кодексу формулювання «поточний середній ремонт» щодо автомобільних доріг загального користування; передбачити прикінцеві та перехідні положення з метою створення правових умов для закінчення розпочатих робіт чи закупівель щодо поточного середнього ремонту.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення термінології у відповідність із законодавством у сферах містобудівної діяльності та дорожнього господарства». Законопроектом пропонується привести термінологію щодо видів будівництва у відповідність до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», привести термінологію щодо автомобільних доріг у відповідність до ЗУ «Про автомобільні дороги» та узгодити види робіт у дорожньому господарстві із їх переліком, наведеним у ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання».

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 31 Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження Вищим антикорупційним судом». Законопроектом пропонується виключити з Кримінального процесуального кодексу спеціальні положення щодо обовʼязкового здійснення кримінального провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, у першій інстанції колегіально судом у складі трьох суддів, та поширити на Вищий антикорупційний суд загальні норми про одноособовий та колегіальний розгляд справ у суді першої інстанції.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей». Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, Сімейного кодексу України, законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», якими створити законодавчі умови для ефективного виконання Україною міжнародних зобовʼязань, взятих відповідно до Гаазької конвенції про цивільно- правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року.

— Внесено зміни до Положення про Національну поліцію з метою приведення його у відповідність до чинної редакції ЗУ «Про Національну поліцію». Закріплено повноваження поліції здійснювати екстренікомунікації за телефонним номером 102; конвоювати осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі, а також охороняти їх у залі суду; здійснювати техніко-криміналістичне забезпечення огляду місця події, у тому числі повʼязаної з пожежами, та спеціальні вибухотехнічні роботи за фактами скоєння вибухів, у разі надходження повідомлень про виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів, загрозу вибуху. Наділено поліцію повноваженням відповідно до покладених на неї завдань забезпечувати інформування Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, про хід досудового розслідування, ужиття заходів для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, для внесення даних до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

— Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Розвиток міського водопостачання». Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою «Розвиток міського водопостачання», що надходять відповідно до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві, ратифікованого Законом України від 1 липня 2021 N 1608-IX, та Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», ратифікованого Законом України від 2 вересня 2015 N 664-VIII.

— Визнано у звʼязку з прийняттям рішення Всесвітньою організацією охорони здоровʼя про скасування пандемії COVID-19 та завершенням робіт по ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, повʼязаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 25.03.2020 N 38 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації».

— Затверджено, на виконання ЗУ «Про управління відходами», Порядок класифікації відходів та Національний перелік відходів. Закріплено етапність здійснення класифікації відходів субʼєктами господарювання, які в ході здійснення діяльності є утворювачами відходів, та визначення коду відходу з урахуванням небезпечних властивостей відходів.

— Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар. Закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків. Уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

— Внесено, на виконання Закону України від 11.04.2023 N 3035-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», зміни до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та Порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, якими уточнено перелік джерел фінансування надання мікрогрантів, у тому числі, що надходять на рахунок «Фонд підтримки малого та середнього бізнесу»Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права у національній та іноземній валюті. Внесено зміни до Порядку використання коштів з рахунка «Фонд підтримки малого та середнього бізнесу», якими, серед іншого, передбачено, що Мінекономіки щомісяця оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про суму отриманих добровільних внесків (благодійних пожертв) на рахунок Мінекономіки «Фонд підтримки малого та середнього бізнесу», відкритий у Національному банку, загальну суму здійснених видатків для надання мікрогрантів/грантів і кількість наданих мікрогрантів/грантів.

— Затверджено, на виконання ЗУ «Про зайнятість населення», Порядок подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та форму звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном N 1-TM.

— Внесено зміни до постанов КМУ від 25.04.2018 N 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», від 27.02.2019 N 136 «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію» та від 27.12.2022 N 1464 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році». Удосконалено механізм оплати медичних послуг надавачам медичних послуг, які перебувають в процесі припинення шляхом реорганізації (приєднання) та підходи розрахунку фактичної вартості медичних послуг з надання первинної медичної допомоги в місцях надання медичних послуг закладами, які розташовані на тимчасово окупованій РФ території України, згідно з переліком, визначеним наказом Мінреінтеграції. Приведено у відповідність до законодавства положення, які стосуються державних фінансових гарантій у зв’язку із відміною на території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 24.03.2023 N 256 «Про реалізацію експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва». Поширено Порядок реалізації експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби. Зміни спрямовані на спрощення порядку допуску до експлуатації та постачання Збройним Силам України, іншими силам безпеки та оборони України безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби та на сприяння розвитку вітчизняного виробництва безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

— Здійснено розподіл коштів з рахунка для задоволення потреб освіти і науки, відкритого Міністерством освіти і науки в Національному банку, Міністерству освіти і науки для надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету Київської області в обсязі 48 млн. 333,187 тис. гривень на нову бюджетну програму відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій. Затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій.

— Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1542 «Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення». Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення.

— Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання державного бюджету шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Виконання зобовʼязань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій» на 12 млн. 862,9 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів» на 12 млн. 862,9 тис. гривень з метою фінансового забезпечення виплати щомісячних стипендій Президента України та стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених, призначених в листопаді 2022 року терміном на два роки.

— Здійснено у 2023 році перерозподіл обсягу та розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 86 млн. 886,1 тис. гривень, що дасть змогу здійснювати оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників в громадах, які було деокуповано і в яких відновлено освітній процес, та де було допущено помилки при заповненні персональних даних учнів.

— Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному бюро розслідувань на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 1 млн. 400 тис. гривень та збільшення на зазначену суму видатків розвитку з метою забезпечення поетапного впровадження електронної системи управління кримінальними провадженнями, а саме, придбання додаткових накопичувачів інформації, необхідних для зберігання та резервного копіювання матеріалів слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань, накопичених під час проведення слідчих (розшукових) дій.

— Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення» на 1 млн. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері охорони здоровʼя» на 1 млн. гривень задля підтримки належного функціонування МОЗ до кінця 2023 року.

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