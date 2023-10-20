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  1. В Україні

Виносила сфабриковані вироки Чубарову та Бекірову: судитимуть «суддю верховного суду Криму» Цораєву

16:47, 20 жовтня 2023
«Суддя» з окупованого Криму Юлія Цораєва причетна до проведення масових репресій проти громадян України, зазначили в СБУ.
Виносила сфабриковані вироки Чубарову та Бекірову: судитимуть «суддю верховного суду Криму» Цораєву
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Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань зібрали доказову базу на «суддю верховного суду Криму» Юлію Цораєву, яка причетна до проведення масових репресій проти кримськотатарського народу у тимчасово захопленому півострові. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Перебуваючи у складі окупаційного «верховного суду» на півострові, вона брала участь у винесенні тюремного «вироку» за сфабрикованою справою проти Голови Меджлісу Рефата Чубарова.

Також Цораєва причетна до ув’язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова», - сказано у повідомленні.

Як зазначили у спецслужбі, до захоплення українського півострова вона була суддею Керченського міського суду.

«Втім, після захоплення Криму вона перейшла на бік ворога і погодилась «залишитись на посаді» вже окупованого на той час суду.

У 2020 році наказом путіна її призначили «суддею верховного суду рф» на окупованому півострові», - додали в СБУ.

На підставі отриманих Службою безпеки доказів Цораєвій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Обвинувальний акт щодо фігурантки спрямовано до суду. Оскільки вона переховується на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності.

Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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