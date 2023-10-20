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  1. В Украине

Выносила сфабрикованные приговоры Чубарову и Бекирову: будут судить «судью верховного суда Крыма» Цораеву

16:47, 20 октября 2023
«Судья» из оккупированного Крыма Юлия Цораева причастна к проведению массовых репрессий против граждан Украины, отметили в СБУ.
Выносила сфабрикованные приговоры Чубарову и Бекирову: будут судить «судью верховного суда Крыма» Цораеву
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Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований собрали доказательную базу на «судью верховного суда Крыма» Юлию Цораеву, которая причастна к проведению массовых репрессий против крымскотатарского народа во временно захваченном полуострове. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Находясь в составе оккупационного «верховного суда» на полуострове, она принимала участие в вынесении тюремного приговора по сфабрикованному делу против Председателя Меджлиса Рефата Чубарова.

Также Цораева причастна к заключению активиста национального движения крымских татар Эдема Бекирова», - говорится в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, до захвата украинского полуострова она являлась судьей Керченского городского суда.

«Впрочем, после захвата Крыма она перешла на сторону врага и согласилась «остаться в должности» уже оккупированного к тому времени суда.

В 2020 году приказом путина ее назначили «судьей верховного суда рф» на оккупированном полуострове», - добавили в СБУ.

На основании полученных Службой безопасности доказательств Цораевой сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Обвинительный акт по фигурантке направлен в суд. Поскольку она скрывается на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные меры по ее задержанию и привлечению к ответственности.

Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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