Кабмін скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році

Перепис проведуть після закінчення війни.

Кабінет міністрів скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році, який було заплановано у грудні 2022 року. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, перепис проведуть після закінчення війни.

Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1542 «Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення».

Державній службі статистики доручено внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Раніше ми писали, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 20 жовтня.

Також у Мінцифри заявили, що готові до цифрового перепису населення.

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