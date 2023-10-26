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  1. В Україні

Розкрадання 32 млн гривень на виплатах «мертвим душам»: підозрюють ексдиректора київської ритуальної служби

15:25, 26 жовтня 2023
23 особи незаконно отримували бюджетні кошти від ритуальної служби Києва.
Розкрадання 32 млн гривень на виплатах «мертвим душам»: підозрюють ексдиректора київської ритуальної служби
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Київська міська прокуратура висунула обвинувачення колишньому директору Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади Києва в особливо великих розмірах під час воєнного стану. Також підозрюється його спільниця в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, – повідомляє столична прокуратура.

За даними слідства, колишній директор, який був призначений на свою посаду рішенням Київського міського голови, організував систему розкрадання коштів міської громади впродовж 2020-2023 років. Він наказував своїм підлеглим вносити недостовірні дані в облікові табелі робочого часу для тих, хто формально займав посади прибиральників, але фактично не виконував свої обов'язки та ніколи не був на робочому місці.

Слідство встановило 23 особи, на банківські рахунки яких незаконно нараховувались бюджетні кошти, включаючи той час, коли вони перебували за кордоном. Банківські картки фіктивних працівників були під контролем директора комунального підприємства та його спільників. Протягом практично чотирьох років, включаючи період воєнного стану, учасники цієї схеми виводили кошти через банкомати та розпоряджалися ними на свій розсуд.

Внаслідок цих дій міській громаді Києва завдано збитків на загальну суму майже 32 мільйони гривень.

25 жовтня 2023 року директор ритуальної служби був звільнений з посади, і він визнав свою вину у скоєних злочинах. Він також надав інформацію про інших співучасників схеми. З метою компенсації завданої шкоди він відшкодував майже 16 мільйонів гривень.

В той же час його спільниця, очевидно, розуміючи, що її чекають юридичні наслідки, подарувала своїй доньці дві квартири в Києві і приватний будинок з земельною ділянкою в Київській області. За версією слідства, одну з цих квартир вона незаконно придбала у лютому 2023 року за кошти, отримані злочинним шляхом.

З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди, прокурор подав клопотання про арешт майна, що належить обвинуваченим, і суд вирішив задовольнити ці клопотання у повному обсязі.

Обвинуваченим були призначені запобіжні заходи відповідно до закону. Директору КП, який сприяє слідству, було накладено особисте зобов'язання. Але суд апеляційної інстанції задовольнив клопотання прокурора і збільшив розмір застави до 3,2 мільйонів гривень, що призвело до того, що підозрювану знову взяли під варту в залі суду.

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