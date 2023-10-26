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Хищение 32 млн гривен на выплатах «мертвым душам»: подозревают экс-директора киевской ритуальной службы

15:25, 26 октября 2023
23 человека незаконно получали бюджетные средства от ритуальной службы Киева.
Хищение 32 млн гривен на выплатах «мертвым душам»: подозревают экс-директора киевской ритуальной службы
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Киевская городская прокуратура предъявила обвинение бывшему директору Специализированного комбината предприятий коммунально-бытового обслуживания в завладении бюджетными средствами территориальной общины Киева в особо крупных размерах во время военного положения. Также подозревается его сообщница в легализации имущества, полученного преступным путем, - сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, бывший директор, который был назначен на свою должность решением Киевского городского головы, организовал систему хищения средств городской общины в течение 2020-2023 годов. Он приказывал своим подчиненным вносить недостоверные данные в учетные табели рабочего времени для тех, кто формально занимал должности уборщиков, но фактически не выполнял свои обязанности и никогда не был на рабочем месте.

Следствие установило 23 человека, на банковские счета которых незаконно начислялись бюджетные средства, включая то время, когда они находились за границей. Банковские карточки фиктивных работников были под контролем директора коммунального предприятия и его сообщников. В течение практически четырех лет, включая период военного положения, участники этой схемы выводили средства через банкоматы и распоряжались ими по своему усмотрению.

В результате этих действий городской общине Киева нанесен ущерб на общую сумму почти 32 миллиона гривен.

25 октября 2023 года директор ритуальной службы был уволен с должности, и он признал свою вину в совершенных преступлениях. Он также предоставил информацию о других соучастниках схемы. С целью компенсации нанесенного ущерба он возместил почти 16 миллионов гривен.

В то же время его сообщница, очевидно, понимая, что ее ждут юридические последствия, подарила своей дочери две квартиры в Киеве и частный дом с земельным участком в Киевской области. По версии следствия, одну из этих квартир она незаконно приобрела в феврале 2023 года за средства, полученные преступным путем.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, прокурор подал ходатайство об аресте имущества, принадлежащего обвиняемым, и суд решил удовлетворить эти ходатайства в полном объеме.

Обвиняемым были назначены меры пресечения в соответствии с законом. Директору КП, который способствует следствию, было наложено личное обязательство. Но суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство прокурора и увеличил размер залога до 3,2 миллионов гривен, что привело к тому, что подозреваемую снова взяли под стражу в зале суда.

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