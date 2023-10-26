Программное обеспечение реестров АСИП и ГРВП обновят: когда работа может быть нестабильной

Работы будут проводиться до 08:00 27 октября.

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В четверг, 26 октября, с 22:00 будут проводиться плановые технические работы по обновлению программного обеспечения реестров на базе одной из платформ, а именно: Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) и Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

Об этом сообщили в государственном предприятии «Национальные информационные системы».

«В указанный период работа Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых входит до компетенции Министерства юстиции Украины, может быть нестабильной», - подчеркнули там.

Работы будут проводиться до 08:00 27 октября.

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