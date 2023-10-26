Програмне забезпечення реєстрів АСВП та ДРРП оновлять: коли робота може бути нестабільною

Роботи проводитимуться до 08:00 27 жовтня.

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У четвер, 26 жовтня, з 22:00 будуть проводитися планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення реєстрів на базі однієї із платформ, а саме: Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Про це повідомили у державному підприємстві «Національні інформаційні системи».

«У вказаний період робота Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, може бути нестабільною», - наголосили там.

Роботи проводитимуться до 08:00 27 жовтня.

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