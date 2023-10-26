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У областного военкома Ровенщины нашли незадекларированное имущество на 46 млн грн

12:01, 26 октября 2023
Чиновник, избивший подчиненного в июле, еще и «забыл» задекларировать миллионное состояние.
У областного военкома Ровенщины нашли незадекларированное имущество на 46 млн грн
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Руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили еще одно подозрение, передает официальный сайт ГБР.

В ведомстве отметили, что чиновник, который в июле избил подчиненного, еще и «забыл» задекларировать состояние на 46 млн грн.

«Должностное лицо приняло участие в избиении, потому что подчиненный солдат планировал доложить о его нарушении во время службы.

Во время проведения расследования ГБР установило, что руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн. гривен.

Так, он имеет дом площадью 280 кв. м в селе Поляница в курортной зоне горнолыжного комплекса «Буковель». Также на соседнем участке чиновник занимался строительством гостиницы в формате роскошного «коттеджного городка» площадью почти 500 кв. м», - говорится в сообщении.

Кроме того, досуг военком проводил на собственной даче площадью 316 кв. м неподалеку от Яремче с домашним бильярдом и прудом, в котором разводил элитные виды рыбы.

По документам, все это имущество принадлежит тете-пенсионерке должностного лица и постороннему доверенному лицу.

Также в Ивано-Франковске найдено 3 квартиры общей площадью около 200 кв. м и два гаражных помещения, принадлежащих должностному лицу. На одном из адресов обнаружен и изъят квадрокоптер, используемый бойцами на передовой. Его происхождение также будет изучено в рамках досудебного расследования.

«Причастность чиновника к недвижимости подтверждают его телефонные разговоры и переписка. Мужчина принимал решение о строительстве, вел переговоры о стоимости тех или иных объектов при покупке, договаривался об оформлении бумаг на подставных лиц.

Разница между стоимостью обнаруженной недвижимости и официально подтвержденным заработком должностного лица достигает более 46,6 млн гривен», - пишут в ГБР.

Руководителю Ровенского областного ТЦК и СП сообщено о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 60 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины).

В Бюро напомнили, что по делу по избиению солдата он подозревается в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Он отстранен от служебных обязанностей и находится под стражей без возможности внесения залога. Военный подавал апелляцию, чтобы обжаловать меру пресечения и восстановиться в должности, однако его ходатайства были отклонены. Военкому может грозить до 12 лет лишения свободы, добавили в ГБР.

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