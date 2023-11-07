На окупованій Херсонщині росіяни мінують критичну інфраструктуру, — ГУР

У розвідці кажуть, що це вказує на намір окупантів знищити важливі об’єкти, коли доведеться відступати.

На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти мінують критичну інфраструктуру. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Зазначається, що загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

"Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати", - пояснюють у ГУР.

Раніше повідомлялося, що на півдні України росіяни мінують дитячі пляжі та громадські місця.

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