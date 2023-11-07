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На оккупированной Херсонщине россияне пройдут критическую инфраструктуру, — ГУР

13:51, 7 ноября 2023
В разведке говорят, что это указывает на намерение оккупантов уничтожить важные объекты, когда придется отступать.
На оккупированной Херсонщине россияне пройдут критическую инфраструктуру, — ГУР
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На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты минуют критическую инфраструктуру. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.

"Соответствующие действия оккупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать", - объясняют в ГУР.

Ранее сообщалось, что на юге Украины россияне минируют детские пляжи и общественные места

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