На оккупированной Херсонщине россияне пройдут критическую инфраструктуру, — ГУР

На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты минуют критическую инфраструктуру. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.
"Соответствующие действия оккупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать", - объясняют в ГУР.
Ранее сообщалось, что на юге Украины россияне минируют детские пляжи и общественные места.
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