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ВСП обратился к организациям по делегированию представителей в Комиссию, которая будет формировать состав Службы дисциплинарных инспекторов

11:23, 7 ноября 2023
Высший совет правосудия обратился в международные организации, чтобы те делегировали своих кандидатов в Конкурсную комиссию для отбора Службы дисциплинарных инспекторов.
ВСП обратился к организациям по делегированию представителей в Комиссию, которая будет формировать состав Службы дисциплинарных инспекторов
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 Высший совет правосудия обратился к международныеморганизациям с просьбой делегировать представителей в Конкурсную комиссию, которая будет формировать состав Службы дисциплинарных инспекторов. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

«Высший совет правосудия принимает все меры для скорейшего начала работы Службы дисциплинарных инспекторов ВРП и восстановления функции рассмотрения дисциплинарных жалоб. Согласно законодательству, для проведения конкурса на должность дисциплинарного инспектора ВСП, а также в должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, ВРП образует Конкурсную комиссию в составе шести человек, три из которых назначаются Высшим советом правосудия по предложениям международных и иностранных организаций, которые соответственно к международным или межгосударственным соглашениям в последние три года оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции», - сказано в сообщении.

31 октября 2023 Высший совет правосудия получил от Министерства иностранных дел Украины перечень таких международных и иностранных организаций.

В список вошли следующие организации:

ЕС (представительство ЕС в Украине);

Агентство США по международному развитию (USAID);

Международная организация права на развитие (IDLO).

«Высший совет правосудия безотлагательно обратился к указанным организациям с просьбой предоставить предложения по кандидатам, из числа которых, в частности, будет сформирована Конкурсная комиссия для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, отвечающих требованиям Закона № 3378-IX.

Совет ожидает поступления списка кандидатур для дальнейшего формирования Конкурсной комиссии», - добавляют в ВСП.

Ранее сообщалось, что для запуска Службы дисциплинарных инспекторов требуется дополнительно около 9,8 млн. гривен.

Кроме того, Высший совет правосудия определил, как будет распределять и рассматривать жалобы на судей.

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