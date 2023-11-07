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ВРП звернулася до організацій щодо делегування представників до Комісії, яка формуватиме склад Служби дисциплінарних інспекторів

11:23, 7 листопада 2023
Вища рада правосуддя звернулася до міжнародних організацій, щоб ті делегували своїх кандидатів до Конкурсної комісії для відбору Служби дисциплінарних інспекторів
ВРП звернулася до організацій щодо делегування представників до Комісії, яка формуватиме склад Служби дисциплінарних інспекторів
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Вища рада правосуддя звернулася до міжнародних організацій з проханням делегувати представників до Конкурсної комісії, яка формуватиме склад Служби дисциплінарних інспекторів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

«Вища рада правосуддя вживає усіх заходів для якнайшвидшого початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів ВРП та відновлення функції розгляду дисциплінарних скарг. Відповідно до законодавства, для проведення конкурсу на посаду дисциплінарного інспектора ВРП, а також зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, ВРП утворює Конкурсну комісію у складі шести осіб, три з яких призначаються Вищою радою правосуддя за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції», - сказано у повідомленні.

31 жовтня 2023 року Вища рада правосуддя отримала від Міністерства закордонних справ України перелік таких міжнародних та іноземних організацій.

До переліку увійшли такі організації:

ЄС (Представництво ЄС в Україні);

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID);

Міжнародна організація права розвитку (IDLO).

«Вища рада правосуддя невідкладно звернулася до вказаних організацій з проханням надати пропозиції щодо кандидатів, з числа яких, зокрема, буде сформовано Конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, які відповідають вимогам Закону № 3378-IX.

Рада очікує надходження переліку кандидатур для подальшого формування Конкурсної комісії», - додають у ВРП.

Раніше ми писали, що для запуску Служби дисциплінарних інспекторів потрібно додатково майже 9,8 млн. гривень.

Крім того, Вища рада правосуддя визначила, як буде розподіляти та розглядати скарги на суддів.

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