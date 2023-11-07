Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні збільшилась кількість працівників Пенсійного фонду, Мінюсту та БЕБ – Мінфін

В 2023 році найбільше персоналу втратила Податкова служба та апарати місцевих і апеляційних судів.

Штат НАБУ пропонують розширити до 1000 осіб, - зареєстровано законопроект

Також пропонується збільшити кількість осіб начальницького складу з 500 до 700 осіб.

Верховний Суд залишає без розгляду документи, подані без дотримання закону про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів

В клопотанні про ознайомлення з матеріалами справи представник юрособи має вказати відомості про наявність або відсутність електронного кабінету, - КГС Верховного Суду

На оплату праці помічників-консультантів одного депутата потрібно 107,8 тисяч грн на місяць, - став відомий проект кошторису Верховної Ради

Загалом на оплату праці у Верховній Раді в 2024 році планують витратити 2,173 мільярди грн.

Прокурор по дорозі в судове засідання вживала алкоголь, а потім її зупинила поліція

Прокурорська «дисциплінарка» не оцінила пригод прокурора в робочий час, але жінка змогла переконати, що в неї стався нервовий зрив.

  1. Суд інфо

Електронний суд: як створити планову відеоконференцію

13:32, 7 листопада 2023
Щоб запланувати відеоконференцію треба зробити низку кроків.
Електронний суд: як створити планову відеоконференцію
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

 У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили для секретарів судових засідань як створити планову відеоконференцію.

Для створення запланованої конференції необхідно обрати пункт меню «Створити планову конференцію».

У спливаючому вікні обрати «Тип конференції» (Відеоконференція або Lite конференція), заповнити поле «Короткий опис», зазначити відповідні дату та час початку і закінчення конференції, встановити, за необхідності, позначку «Онлайн трансляція». Перевірити внесену інформацію та натиснути кнопку «Зберегти».

Створення планової конференції

До початку конференції можна одразу додати учасників конференції, внести необхідні налаштування (запис судового засідання, доступність запису судового засідання після завершення відеоконференції, тощо). Для цього необхідно натиснути кнопку «Увійти до конференції». У вікні, що відкрилось додати учасників або ввімкнути/вимкнути перемикачі та натиснути кнопку «Закрити». Внесені на цьому етапі налаштування будуть збережені.

Внесена інформація автоматично буде відображена на порталі Судова влада України у розділі «Судові засідання он-лайн» у пункті «Заплановані трансляції».

Для відміни запланованої конференції необхідно у розділі «Мої конференції» натиснути кнопку «Відмінити конференцію» у строфі з такою конференцією. Після цього, підтвердити скасування за допомогою кнопки «Так» у спливаючому вікні. Після підтвердження скасування, така конференція буде відображатись у розділі «Мої конференції» з закресленою назвою.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва