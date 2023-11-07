Електронний суд: як створити планову відеоконференцію

Щоб запланувати відеоконференцію треба зробити низку кроків.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили для секретарів судових засідань як створити планову відеоконференцію.

Для створення запланованої конференції необхідно обрати пункт меню «Створити планову конференцію».

У спливаючому вікні обрати «Тип конференції» (Відеоконференція або Lite конференція), заповнити поле «Короткий опис», зазначити відповідні дату та час початку і закінчення конференції, встановити, за необхідності, позначку «Онлайн трансляція». Перевірити внесену інформацію та натиснути кнопку «Зберегти».

Створення планової конференції

До початку конференції можна одразу додати учасників конференції, внести необхідні налаштування (запис судового засідання, доступність запису судового засідання після завершення відеоконференції, тощо). Для цього необхідно натиснути кнопку «Увійти до конференції». У вікні, що відкрилось додати учасників або ввімкнути/вимкнути перемикачі та натиснути кнопку «Закрити». Внесені на цьому етапі налаштування будуть збережені.

Внесена інформація автоматично буде відображена на порталі Судова влада України у розділі «Судові засідання он-лайн» у пункті «Заплановані трансляції».

Для відміни запланованої конференції необхідно у розділі «Мої конференції» натиснути кнопку «Відмінити конференцію» у строфі з такою конференцією. Після цього, підтвердити скасування за допомогою кнопки «Так» у спливаючому вікні. Після підтвердження скасування, така конференція буде відображатись у розділі «Мої конференції» з закресленою назвою.

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