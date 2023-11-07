Взуттєвий гігант Nike подав до суду на New Balance та Skechers за порушення технології виробництва кросівок

Виробник спортивного одягу Nike подав до суду на конкурентів New Balance та Skechers, звинувативши їх в порушенні технологічного патенту.

Один з найбільших виробників спортивних товарів Nike подав федеральний позов проти конкурентів New Balance і Skechers, звинувачуючи їх у порушенні патентів, пов’язаних із технологією Nike для виготовлення верхньої частини кросівок. Про це повідомляє Reuters.

У позовах йдеться, що кілька видів спортивного взуття New Balance і кросівок Skechers неправильно використовують запатентовану технологію Nike «Flyknit» для взуття для бігу, футболу та баскетболу.

У заяві New Balance йдеться, що компанія «повністю поважає права інтелектуальної власності конкурентів, але Nike не володіє ексклюзивним правом на розробку та виробництво взуття традиційними методами виробництва, які використовувалися в галузі протягом десятиліть».

Технологія Flyknit «використовує високоміцні волокна для створення легкого верху з цільовими областями підтримки, еластичності та повітропроникності». У позовах сказано, що запатентована технологія дозволяє виготовляти високоефективний верх із меншою кількістю матеріалів і відходів.

Nike попросила в суді відшкодування невизначеної суми грошових збитків і ухвали суду про постійне блокування New Balance і Skechers порушення патентів.

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