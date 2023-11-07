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Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

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  1. У світі

Взуттєвий гігант Nike подав до суду на New Balance та Skechers за порушення технології виробництва кросівок

14:28, 7 листопада 2023
Виробник спортивного одягу Nike подав до суду на конкурентів New Balance та Skechers, звинувативши їх в порушенні технологічного патенту.
Взуттєвий гігант Nike подав до суду на New Balance та Skechers за порушення технології виробництва кросівок
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Один з найбільших виробників спортивних товарів Nike подав федеральний позов проти конкурентів New Balance і Skechers, звинувачуючи їх у порушенні патентів, пов’язаних із технологією Nike для виготовлення верхньої частини кросівок. Про це повідомляє Reuters

У позовах йдеться, що кілька видів спортивного взуття New Balance і кросівок Skechers неправильно використовують запатентовану технологію Nike «Flyknit» для взуття для бігу, футболу та баскетболу.

У заяві New Balance йдеться, що компанія «повністю поважає права інтелектуальної власності конкурентів, але Nike не володіє ексклюзивним правом на розробку та виробництво взуття традиційними методами виробництва, які використовувалися в галузі протягом десятиліть».

Технологія Flyknit «використовує високоміцні волокна для створення легкого верху з цільовими областями підтримки, еластичності та повітропроникності». У позовах сказано, що запатентована технологія дозволяє виготовляти високоефективний верх із меншою кількістю матеріалів і відходів.

Nike попросила в суді відшкодування невизначеної суми грошових збитків і ухвали суду про постійне блокування New Balance і Skechers порушення патентів.

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